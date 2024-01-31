passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 января 2024, 13:47
1 мин.

«Моя маленькая Наташенька»: Подольская обратилась к своему внутреннему ребенку

Наталья Подольская решила бороться за своего внутреннего ребенка.
«Моя маленькая Наташенька»: Подольская обратилась к своему внутреннему ребенку

© Starface.ru

Певица Наталья Подольская отдыхает со своим мужем Владимиром Пресняковым на Мальдивах. Знаменитость призналась, что за время отпуска проанализировала определенные моменты в своей жизни — она решила бороться за своего внутреннего ребенка.

Подольская отметила, что важно беречь ребенка внутри себя, который способен выражать самые искренние эмоции. Именно он, по ее словам, сохраняет молодость и блеск в глазах.

«И когда поджимаются губы от проблем — это тоже надо пережить. Но я бы не хотела, чтобы заботы и проблемы, быт и суета меняли меня. Я буду бороться за тебя, моя маленькая Наташенька, всю свою жизнь. А еще я люблю своего мужа», — поделилась мыслями исполнительница на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Супруги познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». По словам Натальи, она влюбилась в певца с первого взгляда. Спустя пять лет артисты поженились.

Ранее Наталья Подольская заявила, что ходила на исповедь в церковь, когда не могла забеременеть.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Наталья Подольская
Владимир Пресняков
отдых
звезды