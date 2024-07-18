«Моя любовь»: звезда Первого канала вышла в свет с мужем-иностранцем

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова вышла в свет с мужем-иностранцем. Пара посетила премьеру фильма «Водитель-олигарх», а потом отправилась в ресторан, чтобы отпраздновать семейное событие.

«С годовщиной, моя любовь», — написала Ушакова в своем блоге.

Как пояснила 42-летняя телеведущая, поводом для торжества стала годовщина свадьбы.

В 2017 году Ушакова вышла замуж за бизнесмена Адама Карима, у пары две общие дочери: Мария и Белла.

У телеведущей также есть двое детей от предыдущего брака. У старшей дочери Дарьи диагностировали аутизм. Ушакова неоднократно подчеркивала, что Карим смог стать другом для ее старших детей.

В апреле Ольга Ушакова не сумела вернуться в Россию с семьей из Дубая, так как рейс был отменен из-за урагана. Телеведущая уточнила, что авиакомпании отказались предоставлять людям питание и жилье, оставив на произвол судьбы.