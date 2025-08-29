«Моя любимая»: Игорь Бутман поздравил жену с 32-летием романтичным снимком

Саксофонист Игорь Бутман опубликовал в соцсетях трогательное фото с супругой Анной в день ее 32-летия.

«С днем рождения, моя любимая жена», — написал музыкант в качестве подписи к снимку.

Поклонники артиста были восхищены парой и оставили множество теплых комментариев.

«Она само совершенство», «С днем рождения вашу музу», «Такая шикарная пара», «Непревзойденная», «Красивая женщина», «Так подходите друг другу», «Прекраснейшая у вас жена», – отметили подписчики.

Напомним, что пара официально оформила отношения 1 апреля 2022 года. Как ранее признавался артист, их союз столкнулся с волной критики. Возлюбленную джазмена называли «охотницей за деньгами», а его самого — «амбициозным дедушкой». Бутман не раз заявлял, что людей не должна удивлять большая разница в возрасте, поскольку многие мужчины женятся на молодых женщинах. В пример музыкант приводил своего дедушку, который женился на 27-летней девушке в возрасте 64 лет.

Анна стала четвертой женой Бутмана. На данный момент у пары нет общих детей. У самого музыканта трое сыновей от предыдущих браков.

