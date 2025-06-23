«Моя личность в реальной жизни наиболее интересна»: 19-летняя невеста Лепса высказалась о неприязни Киркорова

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба высказалась о конфликте с артистом Филиппом Киркоровым. Девушка отметила, что не чувствует от исполнителя хита «Единственная моя» неприязни по отношению к себе.

Аврора и Филипп не смогли поладить на проекте «Мастер игры». В разговоре с возлюбленной коллеги вокалист заявил, что она из себя ничего не представляет, и это сильно задело девушку. Аврора после делилась, что не согласна с мнением Киркорова, так как она получает образование в одном из лучших учреждений мира, и сам Лепс четыре раза просил ее руки.

В последнем выпуске шоу конфликт звезды сцены со студенткой достиг апогея, и Филипп избавился от Авроры, исключив из числа участников игры. Из-за этого фанаты начали интересоваться у Кибы, чем она не угодила «поп-королю». Отмалчиваться невеста певца не стала и пояснила, что никакой ненависти нет.

«Не думаю, что он меня недолюбливает... Скорее моя личность в реальной жизни сейчас наиболее интересна для аудитории из всех участников на шоу, как и моя личная жизнь...» - пояснила Аврора.

Ранее Аврора Киба ответила на критику романа с Григорием Лепсом.