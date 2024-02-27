«Моя копия просто»: Николай Басков назвал имя своего единственного преемника

Певец Николай Басков заявил, что у него есть единственный преемник, который может заменить его на эстраде. И это его коллега по шоу «Дуэты» Сергей Лазарев. По мнению артиста, они очень похожи, но исполнителю хита «Вкус малины» следует перекраситься в блондина.

В конце февраля в Санкт-Петербурге прошла церемония премии «Золотой Граммофон», ведущими которой стали Филипп Киркоров и Николай Басков. Вокалисты немало шутили в этот вечер, объявляя выступающих, и затронули тему более молодых звезд. Так, одним из самых привлекательных знаменитостей был назван Александр Ревва, с чем не согласился «золотой голос России». Он заявил, что за этот титул еще поборется. Уступить, как выяснилось, он готов только одному человеку – Сергею Лазареву.

По мнению Баскова, его друг вполне может претендовать на то, чтобы заменить его на сцене. Вот только ему следует немного изменить имидж.

«Это мой друг, артист, которого я обожаю. И смело мог бы назвать своим единственным преемником. Моя копия просто, да? Осталось только стать блондином», - цитирует слова Николая издание «7Дней.ru».

Напомним, что изначально второго ведущего – Филиппа Киркорова – на афишах не было. Поэтому поклонники не знали, увидят ли его на церемонии. Однако он все-таки появился, причем в новом образе. При разговоре с журналистами он даже дал потрогать свои обновленные темные волосы.