Певец Филипп Киркоров дал потрогать себя за волосы после вопроса о парике. Об этом стало известно «Страстям».

В Санкт-Петербурге знаменитости собрались на концерте лауреатов XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон». Ожидается, что на сцену выйдут самые известные представители российского шоу-бизнеса, среди которых окажутся Сергей Лазарев, Николай Басков, Наталья Подольская и многие другие.

Посетил красную дорожку и Филипп Киркоров. Поп-король появился в новом образе с черной шевелюрой и в строгом черном костюме. На певце был минимум ярких аксессуаров — черные перчатки, очки и золотая подвеска.

Журналисты решили поинтересоваться, настоящие ли волосы у поп-короля. Он, не стесняясь, позволил одной из журналисток потрогать его за волосы.

«Настоящие!» — воскликнула девушка после того, как потрогала артиста.