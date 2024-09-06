Это стало итогом судебного спора с INSTASAMKA: Стасу Ярушину и его музыкальному шоу грозит иск на 25 млн

Актер и певец Стас Ярушин в очередной раз проиграл артистке Даше Зотеевой, известной как INSTASAMKA, в суде. Итогом стало то, что теперь звезде «Универа» грозит многомиллионный иск от других исполнителей, передает Telegram-канал Mash.

В первый раз Ярушина обязали удалить выпуск шоу, где звучала композиция Зотеевой. Кроме того, актеру надо было выплатить девушке 2 млн рублей моральной компенсации.

Затем Стас подал апелляцию, однако суд по-прежнему остался на стороне Дарьи. Кроме того, благодаря команде Зотеевой у Ярушина могут возникнуть новые проблемы.

Юристы подготовили целый список артистов, треки которых, как и Даши, перепевались на шоу. По данным СМИ, это порядка 50 композиций. Общая сумма иска может составить 25 млн рублей.

Ранее в Москве юрист подала в суд на блогера Лерчек из-за премиальной программы за 2 млн. Ее не устроило, что инфлюенсер рассказывала свою историю успеха вместо того, чтобы учить.