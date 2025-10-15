«Моя карьера в Грузии сказочная»: сбежавший из России Александр Васильев хвастается успехами за границей

Уехавший из России историк моды Александр Васильев подробно рассказал о своем профессиональном успехе за границей. Экс-ведущий «Модного приговора» охарактеризовал свою карьеру в стране как «сказочную».

Васильев подчеркнул, что добился успеха без грузинского происхождения и свободного владения языком.

«Моя карьера в Грузии сказочная для человека, который не родился в Грузии, не имеет грузинских корней, не говорит по-грузински, кроме небольшого набора ласковых слов», — рассказал Васильев в подкасте, опубликованном на YouTube.

По словам Васильева, на его лекциях всегда аншлаги, и он не будет врать, что на них «ходит три человека». Напомним, историк моды покинул страну с начала спецоперации на Украине. С тех пор он нелестно высказывается о бывшей родине, где зарабатывал приличные гонорары и имел много фанатов.

Ранее Александр Васильев рассказал о жизни в эмиграции. Бывший ведущий «Модного приговора» признался, что не скучает ни по чему российскому, а если начнет тосковать, то включит романсы в исполнении Людмилы Лопато или песни Изы Кремер — ему хватит полчаса прослушивания.