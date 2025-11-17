«Моя гордость и защита»: Мария Погребняк поделилась фото с детьми в честь своего 37-летия

Блогер и бизнесвумен Мария Погребняк 17 ноября отмечает свой день рождения. В этом году предпринимательнице исполняется 37 лет. По этому случаю бывшая супруга спортсмена показала своих четырех детей. Фото наследников появилось в ее личном блоге.

«Моя гордость и защита. У меня самая лучшая семья! Мои дети, мой муж — главные источники силы и вдохновения», — написала именинница.

Трое старших детей, Артема, Павла и Алексея, инфлюенсер родила от футболиста Павла Погребняка, с которым рассталась в 2023-м году после 17 лет брака. После развода экс-супруги смогли сохранить хорошие отношения.

Она отметила, что отец ее первых наследников прекрасный родитель. Дети поддерживают с ним связь.

Вторым супругом Погребняк стал бизнесмен Игорь Головинский. Пара официально зарегистрировала отношения 1 сентября 2024 года. Через четыре дня блогер в четвертый раз стала мамой, родив еще одного сына, которого назвали Владимиром.

