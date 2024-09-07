«Моя фигура выглядит почти идеальной»: Мария Погребняк раскрыла, как приходит в форму после родов

На днях 35-летняя Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой — у блогера и ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, родился ребенок. Знаменитость уже поделилась первыми кадрами с малышом и заявила, что сейчас и она, и ребенок чувствуют себя хорошо. В своем Telegram-канале бизнесвумен показала фигуру после родов и рассказала, как приводит себя в форму.

В личном блоге Мария Погребняк опубликовала видео, продемонстрировав стройную фигуру уже на второй день после родов. Знаменитость позировала в розовом костюме и с распущенными волосами. Блогер призналась, что уже начала приводить себя в форму.

По словам бизнесвумен, после одобрения врача она стала «натягивать на себя бандаж». Мария Погребняк раскрыла, что помочь ей смогла специальная дыхательная гимнастика.

«После родов я до двух часов ночи пыталась впихнуть свой живот в бандаж! Да, именно поэтому моя фигура сейчас выглядит почти идеальной. <…> Пытаясь застегнуть крючки на ткани, я одновременно делала дыхательную гимнастику: на вдохе живот надуть, на выдохе — сдуть. Повторять 10—20 раз, несколько раз в сутки», — поделилась блогер.

Мария Погребняк заявила, что ночью ей все же удалось застегнуть бандаж на все крючки, а утром она «даже смогла переставить крючки на размер меньше». Знаменитость отметила, что бандаж необходимо надевать в первое двое суток после родов.

«Если не надеть бандаж в первые двое суток, то живот может вообще не принять свою первоначальную форму, либо процесс восстановления растянется на месяцы. Важно использовать только бандаж в виде комбинезона, на крючках, другие менее эффективны», — подчеркнула Мария Погребняк.

Также блогер порекомендовала по возможности воспользоваться специальной процедурой — физиотерапией для живота.

Напомним, 5 сентября Мария Погребняк снова стала мамой. У знаменитости уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее мы писали о том, что раскрыта стоимость четвертых родов Марии Погребняк в частной московской клинике.