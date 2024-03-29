«Моя девочка»: сын Дубцовой подтвердил роман с дочерью известного продюсера

Сын певицы Ирины Дубцовой перестал скрывать отношения с 17-летней Тоней Худяковой. В соцсети Артема Черницына появились трогательные кадры с возлюбленной.

Сын Дубцовой подтвердил роман с дочерью известного продюсера Павла Худякова. В его профиле появились снимки, на которых он обнимает 17-летнюю Тоню. Артем лаконично подписал публикацию, сопроводив его смайлом в виде сердечка.

«Моя девочка», — высказался Артем.

Известно, что Худякова профессионально занимается бальными танцами. Девушка дважды становилась чемпионкой мира.

На данный момент пара находится на отдыхе в Дубае.

Отметим, что ни Ирина, ни Павел не комментировали отношения детей.

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