Мотоциклы дали ей свободу: почему родственники МотоТани не мешали ее опасному увлечению

28 июля на Троекуровском кладбище простились с разбившейся в ДТП Татьяной Озолиной, известной как МотоТаня. Проводить ее в последний путь пришли сотни байкеров и фанатов творчества женщины. Трогательную речь произнес бывший муж Озолиной, заявивший, что не мог противостоять увлечению Татьяны.

В Сети пишут, что байкерша познакомилась с супругом Станиславом на своей Родине, в Омске. В 2011 году у них родился сын Всеволод. Но после переезда в Москву они развелись. В последнее время Татьяна была в отношениях с молодым человеком, которого скрывала от общественности.

На церемонии прощания Станислав пояснил, что все родственники считали увлечение Татьяны очень опасным для нее. Но никто не мог ей препятствовать, поскольку мотоциклы «дали ей свободу, она стала намного счастливее», — приводит слова экс-супруга Озолиной Life.ru.

Он добавил, что у МотоТани были большие планы на жизнь. Сейчас он с трудом может представить, как тяжело будет в дальнейшем их семье. Но Станислав пообещал сделать все возможное, чтобы позаботиться о сыне. После такой трогательной речи отец и мальчик не смогли сдержать слез.

О смерти Татьяны Озолиной стало известно 22 июля. Она погибла в ДТП в Турции. Сначала появилась информация, что девушка врезалась в фуру, однако она не подтвердилась. Оказалось, что МотоТаня ехала с минимальной скоростью и вовремя притормозила перед грузовиком. За ней следовал турецкий блогер Онур Обут и на большой скорости врезался в мотоцикл Татьяны. После столкновения они вылетели с дороги и ударились в ограждение.

Ранее друг МотоТани рассказал о последних минутах ее жизни. Подробности читайте в этой новости.