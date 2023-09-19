«Москву люблю до сих пор»: куда пропала после эмиграции Людка из фильма «Любовь и голуби»

Звезда фильма режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Янина Лисовская еще в 90-х переехала из России в Германию, несмотря на успешную карьеру. На эмиграцию она решилась из-за мужа-иностранца, однако жизнь за границей не смогла полностью удовлетворить артистку. Что случилось с Лисовской с началом новой жизни, узнали журналисты News.ru.

Немецкий артист Вольф Лист стал вторым мужем актрисы. С ним она познакомилась во время гастролей и больше не смогла расстаться. Иностранец учил ради нее русский язык и прилетал к ней на Родину, чтобы раз за разом делать ей предложение руки и сердца, пока Янина, наконец, не согласилась.

Перебравшись к супругу в Германию, звезда отечественного кинематографа стала налаживать карьеру за границей. И это ей удавалось. Режиссеры действительно звали ее в свои картины. Правда, играла она в них только иностранок из-за незнания языка. Но это не расстраивало Лисовскую. Тем более, что в ее личной жизни царила идиллия.

В 38 лет актриса стала впервые мамой. У нее родилась дочь Василиса. Все прошло не без осложнений, но врачам удалось спасти и Янину, и ребенка.

Сейчас артистке уже 61 год, и она по-прежнему продолжает жить за границей, несмотря на то, что часто вспоминает о Родине. Лисовская не скрывает – она скучает по России, а особенно по кинематографу.

«Несмотря на то что столько лет живу за рубежом, Москву я люблю до сих пор. Одного мне очень не хватает — кинематографа российского. Почему-то не зовут. Мечтаю снова выйти на съемочную площадку с русскими артистами», - делилась актриса.

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