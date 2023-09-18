Эмигрировала и похоронила любимого мужа: что стало с пропавшей музой Михалкова Еленой Соловей

Еще в 1991 году народная артистка РСФСР Елена Соловей приняла решение оставить свою карьеру и уехать из России вместе с семьей. Она переехала в США из-за тяжелой болезни любимого мужа – художника Юрия Пугача. Однако в итоге, когда, казалось, его состояние нормализовалось, он неожиданно умер.

Как стало известно журналистам издания News.ru, сейчас муза режиссера Никиты Михалкова по-прежнему живет за границей. Время от времени она приезжает на Родину, но об окончательном возвращении не говорит. За эти годы актриса смогла неплохо устроиться и даже найти работу. Она играет в русскоязычном театре и иногда получает роли в кинопроектах.

Живет семья без лишней роскоши, довольно скромно. Публичности Соловей тоже предпочитает избегать, но на обстоятельства не жалуется. Старшая дочь Елены вышла замуж и переехала в Германию, а сын после окончания университета женился на эмигрантке, с которой перебрался в Канаду.

«Живем мы скромно. Мне нравится местный ритм жизни, что я могу никуда не спешить, спокойно гулять. Представляете, меня до сих пор узнают на улице некоторые русские туристы», - рассказывала актриса в программе «Пусть говорят».

Напомним, что Юрий Пугач ушел из жизни в 2019 году. После переезда в США ему пересадили почку, но это ненадолго помогло. Его кончина стала тяжелым ударом для Елены, ведь вместе они прожили почти полвека.

Ранее стало известно, как в эмиграции живут дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ).