Москвичи выстроились в очередь на просмотр выставленной на продажу квартиры Софии Ротару

Выставленная на продажу квартира певицы Софии Ротару, подаренная ей экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, пользуется большим спросом. 122-метровую трешку на Зоологической улице смотрят минимум три человека в день.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, чтобы записаться на просмотр, ждать придется сутки, потому что каждый вечер квартиру показывают потенциальным покупателям. При этом никто еще не изъявил желание выйти на сделку.

Отмечается, что за квартиру, расположенную рядом с Московским зоопарком, разорвавшая связь с Россией Ротару хочет получить 65 миллионов рублей. При этом риелтор отказывается обсуждать скидки, так как изначально стоимость звездной недвижимости составляла 70 миллионов рублей, но пришлось снизить цену из-за отсутствия спроса.

В ходе встречи дополнительно риелтор рассказывает о тройных стеклопакетах в квартире, а также про второй санузел рядом с хозяйской спальней.

Ранее лидер группы «7Б» Иван Демьян объяснил, почему София Ротару поменяла свою позицию и отвернулась от России. Рок-музыкант отметил, что артистка говорила правильные вещи, пока у нее не забрали недвижимость в Ялте.