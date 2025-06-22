«Москва — агрессивная среда»: Лолита Милявская раскрыла, почему ее дочь не хочет жить в России

Певица Лолита Милявская раскрыла, почему ее живущая в Болгарии дочь не намерена возвращаться в Россию. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка заявила, что Москва — «агрессивная среда» для Евы.

26-летняя дочь Лолиты Ева уже долгое время живет в Болгарии вместе с бабушкой и не планирует приезжать в Россию. Вполне возможно, это связано с врожденным расстройством девушки. Певица и сама не скрывает, что ее наследнице диагностировали синдром Аспергера, при котором человек испытывает трудности при общении с незнакомыми людьми и боится всего нового.

Исполнительница хита «На Титанике» объясняет: ритм жизни в Болгарии подходит Еве: «В том месте, в котором мы, очень спокойно, мало людей, размеренная жизнь». Лолита рассказала о стрессе, пережитом дочерью три года назад, когда их с бабушкой вывозили на машине из Киева. Артистка назвала Москву «агрессивной» средой для девушки.

«После этого стресса мы отходили в течение полугода очень тяжело. И сейчас мне психолог сказал: не трогайте ребенка. Ей там хорошо, это ее среда. И поэтому мы видим, что там она развивается очень быстро. А Москва — агрессивная для нее среда, здесь очень быстрый темп жизни. Для нее это пока невозможно», — поделилась Лолита.

Ранее Лолита рассказала, почему отдала единственную дочь на воспитание бабушке: «Иногда я считала себя плохой матерью».