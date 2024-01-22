Московский суд взыскал с Филиппа Киркорова 8 млн рублей задолженности по налогам

Московский суд взыскал с певца Филиппа Киркорова около 8 миллионов рублей задолженности по налогам. Кроме того, с артиста сняли госпошлину - 24 тысячи 32 рубля 46 копеек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, о долгах исполнителя хита «Зайка моя» стало известно после его участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Деятельность Киркорова подверглась проверкам, которые выявили неуплаченные налоги.

Сам Филипп по этой ситуации никаких комментариев не давал.

Напомним, что в конце прошлого года певец стал гостем звездной тусовки телеведущей с провокационным дресс-кодом. После нее все ее участники столкнулись с серьезными последствиями. Больше всех досталось Ивлеевой как хозяйке бала, а также рэперу Vacio, который появился в тот день без одежды и в одном носке.

Однако извиняться пришлось и другим артистам, посетившим тогда московский клуб, так как их стали бойкотировать на ТВ. Например, Филипп Киркоров лишился эфиров, его вырезали из новогодних передач. А у Лолиты Милявской отменили несколько прибыльных выступлений.

Ранее Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду помощи детям 5 миллионов рублей.