Мошенники воссоздали голос Инны Маликовой и просят крупные суммы у ее знакомых

Мошенники воссоздали голос певицы Инны Маликовой с помощью нейросети и разослали голосовые сообщения ее знакомым, пытаясь выпросить деньги. Они просят одолжить 250-300 тыс. рублей.

О том, что Маликова стала жертвой мошенников, сообщает The Voice.

Артистка узнала об этом, будучи на гастролях в Санкт-Петербурге. Ей позвонил знакомый, чтобы спросить, как дела. Выяснилось, что страницу певицы в Telegram взломали и теперь злоумышленники пытаются заработать. Они делаю посты и рассылают сообщения.

«С помощью нейросети воссоздали мой голос и теперь используют его для собственной выгоды», - пожаловалась исполнительница.

Ее поддержал продюсер Иосиф Пригожин, которому это «знакомо». Он пожелал Маликовой терпения и выдержки.

Поклонники выразили надежду, что все будет хорошо, и отметили, что мошенники «обнаглели».

Ранее актер Никита Тарасов попался в ловушку мошенников. Он решил воспользоваться услугами каршеринга, а потом узнал, что на него оформлены несколько микрозаймов в разных городах.