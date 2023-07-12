Берешь машину в аренду и получаешь кредит в подарок: звезда сериала «Кухня» стал жертвой мошенников

Известный благодаря роли повара Луи из сериала «Кухня» Никита Тарасов попался в ловушку мошенников. Он решил воспользоваться услугами каршеринга, после чего получил несколько микрозаймов в разных городах России. В том числе, деньги с актера потребовала красноярская компания. Теперь он со своим адвокатом Марией Щербенок пытается списать незаконно полученный долг. Подробностями этой истории Мария поделилась с kp.ru.

Несколько лет назад Никита Тарасов взял в Москве автомобиль в аренду. Но, чтобы воспользоваться услугами каршеринга, необходимо ввести свои паспортные данные. Как правило, компания обязуется не раскрывать сведения о клиентах. Однако знаменитому актеру не повезло.

Мария Щербенок пояснила, что систему тогда взломали неизвестные лица, из-за чего произошла утечка данных.

«Среди украденных сведений были и паспортные данные Никиты Тарасова. Какие-то «умельцы» воспользовались утечкой и оформили несколько микрозаймов - в разных городах России», – подчеркнула юрист.

Так, артист и не думал, что должен кому-то денег, но однажды ему на почту пришло письмо-просьба об оплате задолженности. Никита Тарасов сразу попробовал связаться с красноярской компанией «Долг-контроль», куда вели все контакты, но на звонки никто не ответил. Затем он пытался выйти на организацию через бюро кредитных историй, но у него снова ничего не получилось. Тогда актер обратился к Марии Щербенок.

«Мы пробовали обратиться в компанию через почту, лично, по телефонам – никакой реакции. Сейчас я, как доверенное лицо, подаю заявление в полицию», – прокомментировала она.

Кроме того, Мария утверждает, что они готовят исковое заявление в суд о признании договора незаключенным и об аннулировании записи в кредитной истории.

Оказывается, избавиться от таких долгов вполне возможно. По словам адвоката, если «должник» не участвовал в заключении договора, ничего не подписывал и не получал денег, а потом случайно узнал о наличии кредита через длительное время, то суд признает такой договор незаключенным.

Однако важно отметить, что после полученного решения суда, когда оно вступит в силу, нужно обратиться в бюро кредитных историй, чтобы не допустить просрочек, которые потом негативно скажутся на получении ипотеки, кредитов и т.д.

В конце Мария Щербенок призвала читателей быть предельно внимательными при передаче паспортных данных третьим лицам.

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