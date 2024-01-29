Мошенники украли у актера Дмитрия Певцова более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, актеру написали в мессенджере с предупреждением о том, что он, якобы, рискует потерять все свои накопления. В качестве выхода из ситуации мошенники предложили перевести деньги на некий безопасный счет. Актер поверил вымогателям и отдал более миллиона рублей.

Спустя какое-то время Певцов понял, что его обманули. После этого он написал заявление в полицию. В итоге правоохранители провели с Певцовым профилактическую беседу и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленников уже разыскивают.

Напомним, Дмитрий Певцов известен по картинам «Бандитский Петербург» и «Жмурки». С 2021 года актер является депутатом Государственной думы.

Ранее мы писали о том, что актер Дмитрий Певцов высказался о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Он похвалил многосерийную ленту о казанских группировках.