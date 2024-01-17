Актер Дмитрий Певцов высказался о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана»

Актер Дмитрий Певцов назвал сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» победой российского кино. Он оценил работу о казанских группировках, и она ему сильно понравилась.

В конце 2023 года зрители увидели новый проект о 80-90-х годах, в котором раскрывалась тема криминального Татарстана. Многосерийная лента довольно быстро завоевала любовь аудитории и смогла побить рекорд по просмотрам. Отзывы о сериале при этом разные – одни в восторге от него, другие же не понимают его посыла и оттого критикуют. Однако, по мнению Дмитрия Певцова, нельзя не признать – «Слово пацана» получилось качественным и честным произведением.

«Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов. Нам, конечно, еще далеко до великого советского кинематографа. Но то, что сейчас происходит, то, какие фильмы выходят, свидетельствует о том, что мы начинаем движение в нашу, отечественную, сторону», - отметил Певцов в беседе с NEWS.ru.

Актер также прокомментировал обвинения в адрес авторов сериала, якобы они идеализировали детский бандитизм. Он уверен, что это совершенно не так. По его мнению, проект можно использовать в воспитательных целях. Родители при просмотре должны объяснять подрастающему поколению, что герои делают не так.

Ранее 14-летняя актриса Анна Пересильд рассказала о поцелуе с 24-летним Рузилем Минекаевым в «Слове пацана».