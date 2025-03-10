Мошенники снова атаковали Ларису Долину: взломаны мессенджеры звезды

Народная артистка Лариса Долина снова стала жертвой мошенников. Неизвестные рассылают от лица певицы сообщения с просьбой перевести деньги.

Мошенники от лица звезды просят о помощи ее друзей и знакомых. В слезливом сообщении указан номер банковской карты, на который предлагают перевести деньги. При этом там говорится, что их поддержка заставляет верить в доброту и человечность.

Как пояснил mk.ru директор знаменитости Сергей Пудовкин, средства перечислять ни в коем случае нельзя.

«К сожалению, мошенники не оставляют в покое нашу легендарную певицу. Взломаны мессенджеры. Лариса Александровна хорошо зарабатывает и недостатка в средствах не испытывает. Никому ничего не переводите», — заключил он.

Напомним, в прошлом году Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Исполнительница отдала им 200 млн рублей и продала элитную квартиру в Москве. Выяснилось, что она им поверила после видео допроса на фоне российского флага и портрета Владимира Путина.