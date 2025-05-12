Мошенники распространили от имени Михаила Галустяна заявление после новостей о его разводе

Шоумен Михаил Галустян вышел на связь с поклонниками и рассказал, что мошенники от его имени рассылают информацию о создании сатирического СМИ. Он отметил, что в ближайшем будущем не собирается заниматься медиа.

В личном Telegram-канале артист опубликовал заявление, в котором опроверг свое участие в появление нового СМИ. По его словам, злоумышленники используют его имя, чтобы вводить людей в заблуждение.

«Ни я, ни Демис не создавали и пока не собираемся создавать никаких сатирических СМИ! Прошу не реагировать на призывы подписываться, потому как на вашей невнимательности и наших именах нерадивые блогеры могут не только вводить общественность в заблуждение, а вы неверно толковать, но и «цеплять» ваши контакты, используя их в мошеннических схемах», - заявил Галустян.

Примечательно, что жертвой мошенников Михаил стал после того, как объявил о разводе с женой. С конца апреля поклонники активно обсуждают звездное расставание и гадают, что могло стать причиной. Галустян от комментариев воздерживается.

Ранее бывшая жена Михаила Галустяна высказалась о предполагаемой любовнице экс-мужа.