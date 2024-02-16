Мошенники представились другом: Казарновская рассказала, как перевела преступникам 895 тысяч

Оперная певица Любовь Казарновская рассказала, что мошенники связывались с ней через взломанный аккаунт друга, директора Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской Айдара Ахметова. По ее словам, аферисты пытались запугать.

О схеме аферы артистка рассказала сайту mk.ru.

Мошенники связались с Казарновской 7 февраля. Они общались с певицей через Telegram – артистку стали донимать сообщениями, когда шел мастер-класс. Затем они стали обмениваться голосовыми.

«Меня всячески запугивали, говорили, что я якобы спонсирую террористическую организацию, помогаю Службе безопасности Украины, чтобы доказать обратное, мне необходимо перевести средства на другие счета», - рассказала Казарновская и добавила, что перевела 895 тыс. рублей.

После операции она позвонила Ахметову и заявила, что все выполнила. Тот рассказал о взломе аккаунта. В итоге Казарновская обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что она стала жертвой сети мошенников из соседней страны. Казарновская решила, что впредь будет трижды проверять, что и кому отправляет.

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