Мошенники обманули актрису театра «Современник» Селянскую на 1,6 млн рублей

Актрису театра «Современник» Марию Селянскую обманули мошенники на 1,6 млн рублей. Дочь советского актера Евгения Евстигнеева несколько дней общалась с аферистами, не догадываясь о правде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками сотового оператора, потом поступил звонок якобы от полицейских. Преступники убедили 55-летнюю артистку, что ей необходимо вывести денежные средства на другие банковские счета, иначе ими могут завладеть мошенники.

Селянская послушала собеседников и перевела им 1,6 млн рублей. Отмечается, что это были не только ее накопленные средства. Женщина также воспользовалась кредитом. В какой-то момент она поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась к правоохранителям.

После инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в аналогичную ситуацию попала оперная певица Любовь Казарновская. Артистке написал якобы коллега, который сообщил, что ее персональные данные украли аферисты и теперь она должна ждать звонка от спецслужб.

Позднее ей позвонил человек, представившийся майором ФСБ. «Силовик» рассказал, что с ее счета похитили и отправили на баланс находящемуся в розыске в РФ украинскому террористу 895 тысяч рублей. Женщина пыталась «спасти» свои средства и перевела их на «безопасный» счет, в итоге потеряла деньги.