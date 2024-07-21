«Четыре дня прошли в мрачном кошмаре»: звезда «Содержанок» стала жертвой мошенников
© Starface.ru
Актриса Александра Черкасова стала жертвой злоумышленников. Звезда сериала «Нулевой пациент» лишилась миллиона рублей и взяла кредиты. О случившемся она рассказала на своей страничке в социальных сетях.
Черкасова последнюю неделю не выходила на связь с близкими — только недавно она «отошла» от произошедшего. Только после посещения полиции Александра решила рассказать подробности.
На прошлой неделе актрисе пришло сообщение якобы от режиссера фильма «Декабрь» Клима Шипенко. В нем было сказано, что по картине, в которой снялась Черкасова, идет проверка. Далее ей поступил звонок — голос, по словам Александры, звучал точь-в-точь как у Клима Шипенко. После мошенник сообщил, что ей позвонит следователь ФСБ, который ведет дело.
Звонок был по видеосвязи. Перед Александрой появился человек средних лет в форме, на заднем плане она увидела рабочий кабинет. Он сказал актрисе, что преступник завладел якобы деньгами всей съемочной группы и начал переводить деньги на счета террористов. Мошенник втерся в доверие к Черкасовой, рассказав ей о том, в каком банке у нее счета и назвав телефоны родственников знаменитости.
Следователь попросил звезду не рассказывать близким о разговоре. Все телефоны якобы прослушиваются, и тогда она превратиться в подозреваемую по делу о спонсировании терроризма.
«Внутри всё сжимается, ноги подкашиваются, слушаю всё, что он говорит, как в тумане, как зомби. Четыре дня прошли в каком-то безумном мрачном кошмаре», — рассказала актриса.
Актрису «прессовали» четыре дня. Ее возили за новым телефоном и сим-картой, отправляли сообщения, звонили. Без предупреждения нельзя было выйти в душ или туалет.
Черкасова перевела мошенникам 1 млн рублей и взяла кредиты. Одуматься ей помог супруг Евгений, который отвел жену в полицию. Там оказались и сотрудники «Газпрома» — их подобным образом «развели» на 35 млн рублей.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как ее пытались обмануть мошенники.