Мошенники перепутали голос Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее дочери Ольги

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина едва не стала жертвой мошенников. Аферисты использовали любимую схему – обещали видеообщение якобы с мэром и разговор личного характера.

Как рассказала сайту mk.ru дочь актрисы Ольга, зачастую для контакта с Лидией Федосеевой-Шукшиной родные оставляют именно ее номер. На этот раз мошенники перепутали голос актрисы и дочери.

Ольга утверждает, что неизвестные хотели через Госуслуги получить доступ к банковской карте. Ей позвонили в 11 часов и представились помощницей «мэра». В разговоре женщина манипулировала и пыталась усыпить бдительность собеседницы, предлагала финансовую помощь. Однако для этого требовалось назвать пин-код из СМС.

Затем она предложила сделать пробный звонок в одном из мессенджеров. Ольга рассказала, что он был совершен с номера, начинающегося на +25. Однако на видеозвонок дочь актрисы не ответила.

Ольга в курсе мошеннических схем – она читает соответствующие ресурсы и знает об уловках аферистов.

В конце октября Ольга рассказывала о здоровье матери. Она сообщила, что актриса с трудом передвигается.