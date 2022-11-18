Мошенники от имени актера Виктора Ракова вымогают деньги у его знакомых

В соцсетях разлетелась новость о том, что сына известного актера Виктора Ракова сбила машина. Звездный наследник якобы находится между жизнью и смертью. В тексте отмечалось, что ему требуется операция, переливание крови и деньги. Поклонники и друзья мужчины забили тревогу.

В аккаунте знаменитости появилась информация и номер счета, куда можно перечислить средства. Многие хотели помочь, подключился даже театр Ленком. Но оказалось, что историю выдумали мошенники, которые хотели заработать денег. Об этом журналистам рассказала супруга актера Людмила.

Женщина призналась, что пребывает в шоковом состоянии. По ее словам, Виктор спал в соседней комнате и ничего не знал об этой истории.

«У него старый аккаунт, которым он не пользуется, даже VPN не включал. Я не понимаю, как его взломали», – сказала Людмила в беседе с mk.ru.

Супруга знаменитости отметила, что их сын Данила сейчас находится в Кадетском корпусе. Мошенники наврали, что у парня четвертая группа крови и указали счет, который не принадлежит Ракову.

Семья сожалеет, что такое произошло. Им постоянно звонят неравнодушные люди, которых они успокаивают. К счастью, деньги приходили на счет актера, который был привязан к его телефону. Поэтому звезда сможет все вернуть. Но Людмила беспокоится о тех, кто успел перечислить средства в банк.

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