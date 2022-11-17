Мошенники украли у тиктокерши Насти Рыжик 900 тысяч рублей

Следователи ищут «Следственный комитет», жертвой которого стала популярная блогерша Настя Рыжик.

Тиктокершу развели почти на 900 тысяч рублей люди, представившиеся по телефону как сотрудники следственных органов.

Схема сработала как по нотам. Сначала девушку напугал некий «следователь», который сообщил, что на банковский счет Насти совершен хакерский налет. Затем переключил трубку на «своих коллег», и те назвали номер временной карты, на которую нужно срочно перевести деньги, пока «органы» блокируют старую карту.

В результате 890 тысяч, накопленные 20-летней мастерицей кассовых видеороликов, перекочевали в карманы мастеров телефонного мошенничества.

Сейчас настоящие следователи пытаются выйти на след мнимых. Чтобы доказать, что и они тоже мастера своего дела. Пожелаем удачи.