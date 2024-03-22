Мошенники обманули уборщицу Большого театра от имени Гергиева

Аферисты развели уборщицу Большого театра на 2 миллиона рублей от имени директора Валерия Гергиева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, один из мошенников связался с 65-летней сотрудницей учреждения в мессенджере и от имени Гергиева предупредил, что у службы безопасности театра есть к ней вопросы и им нужно будет пообщаться. Затем с ней связались якобы представители службы безопасности и сообщили, что ее карту взломали и существует опасность, что накопления женщины пойдут на нужды ВСУ.

В результате злоумышленники уговорили женщину оформить займы в банках на 2 миллиона рублей и обналичить. Лишь после того, как «представители службы безопасности» перестали выходить с ней на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. 20 марта она написала заявление в полицию.

Ранее певец Митя Фомин рассказал, как противостоит мошенникам.