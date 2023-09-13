Мошенники обманули Алексея Панина* и украли европейские документы актера

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался, что неизвестные люд взломали его Telegram-канал и рассылают сообщения с просьбой перевести деньги. Мошенники украли даже европейские документы артиста.

Подробности актер привел на своей странице в соцсетях.

Артист сообщил, что злоумышленники рассылают видео и сохраненные в Telegram старые документы: к счастью, говорит актер, они просроченные. Среди них старый вид на жительство в Испании – сейчас у актера и его дочери другие документы.

«Тем не менее, будьте готовы — теперь к вам и мои документы могут прийти», — предупредил всех Панин*.

Мошенникам удалось обмануть знаменитость – он записал видео «в кружочке», так как думал, что это рекламодатели.

Он сообщил подписчикам: «Никому ни копейки не давайте».

Один из друзей Панина* едва не отправил мошенникам 200 тыс. евро. Приятель актера вовремя вспомнил, что тот не записывает видеосообщения, а предпочитает аудио.

Ранее актер Виктор Сухоруков прокомментировал слова Панина* о нетрадиционной сексуальной ориентации.

*признан иноагентом на территории РФ