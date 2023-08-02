«Дожили»: Виктор Сухоруков ответил на слова Алексея Панина* о его нетрадиционной ориентации

Актер Виктор Сухоруков прокомментировал слова коллеги Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ) о его нетрадиционной сексуальной ориентации и расстегивании ширинок мужчинам. Он назвал сказанное «чушью».

«Какая чушь!... Боже мой, дожили», - сказал Сухоруков Telegram-каналу SHOT.

Актер признался, что не знает человека, который это заявил.

Напомним, в интервью журналистке Ксении Собчак Панин* назвал фамилию актера, который якобы «расстегивает ширинки». Но на видео зацензуризили этот момент и оставили конец фамилии человека – «ов». Позже собеседник Собчак объяснил, что имел в виду не актера Сергея Безрукова, а Виктора Сухорукова.

Ранее Панин* заявил, что позвонил артистке Лие Ахеджаковой и поддержал ее в трудный момент. Разговор длился долго, и актриса поблагодарила его за беседу.

*признан иноагентом на территории РФ