Мошенники обманули актрису Малышеву, которая хотела купить лекарства для собак. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актриса Ирина Малышева рассказала о том, что ее обманули мошенники. По данным журналистов, звезда фильма «Сто дней после детства» нашла чат-бот в Telegram, в котором ей предложили купить лекарства для ее четырех собак по низким ценам.

Малышева перевела 21 тысячу рублей за таблетки, но медикаментов так и не дождалась. Спустя некоторое время актриса поняла, что ее обманули. Тогда Ирина Малышева обратилась с заявлением в полицию. Сейчас злоумышленников разыскивают.

Ирина Малышева сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди них «Принцесса на горошине», «Мертвые души», «Борис Годунов», «Я тебя никогда не забуду» и многие другие.

Ранее мы писали о том, что подруга Виктории Бони Ирина Рони перевела мошенникам 500 тысяч рублей.