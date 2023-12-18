Мошенник под видом Александра Буйнова пытался развести директора певца на деньги

Аферист, который выдавал себя в Telegram за певца Александра Буйнова, пытался обмануть директора артиста Сергея Пудовкина на 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Как признался Пудовкин, он впервые в жизни столкнулся с дипфейк-мошенником, который общался под видом музыканта. Представитель звезды уточнил, что злоумышленник обратился к нему личным сообщением. В спешке он попросил Пудовкина перечислить 10 тысяч долларов на криптокошелек и, чтобы усилить свою правдоподобность, отправил пару видео из самолета с использованием дипфейка.

Примечательно, что в тот момент настоящий Буйнов действительно летел в самолете, однако аферист все равно не сумел убедить собеседника перечислить денежные средства.

Сам артист позднее подтвердил, что мошенники смогли взломать его телефон и выманить деньги у его знакомых. Исполнитель также призвал всех к бдительности.

Пудовкин отметил, что теперь Буйнов планирует обратиться в правоохранительные органы для подачи заявления.

Ранее супруга Александра Буйнова объяснила хромоту певца неудачной позой на сцене.