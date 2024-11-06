Мошенница представилась сотрудником поликлиники и обманула певицу Аллу Аблабердыеву на 95 тыс. рублей

Мошенница обманула оперную певицу Аллу Аблабердыеву, известную также по работе с британским артистом Mika. Артистка лишилась 95 тыс. рублей.

Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Аблабердыевой позвонили, представившись сотрудником регистратуры московской поликлиники. Певице сообщили, что якобы следует переоформить медполис.

Мошенница прислала ссылку. Аблабердыева перешла по ссылке, и с ее счета списали 95 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как пишет Telegram-канал Mash, 71-летняя певица живет в квартире, расположенной в центре Москвы. Также отмечается, что она много занималась голосом певца Mika, которого знают по хиту «Relax, Take it Easy».

Ранее сообщалось, что мошенники атаковали соцсети сына актера Армена Джигарханяна Степана.