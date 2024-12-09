Мосгорсуд заочно арестовал актрису Яну Троянову* (признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Московский городской суд заочно арестовал актрису Яну Троянову*. Ей выдвинуты обвинения по 282-й статье УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Уголовное дело в отношении артистки завели после одного из ее интервью, в котором она заявляла, что россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских.

Напомним, в июле 2024 года Росфинмониторинг внес актрису в перечень «экстремистов и террористов». А до этого Минюст объявил ее «иностранным агентом».

Ранее мы писали о том, что депутат Милонов напророчил Яне Трояновой* пожизненное проклятие после ее высказываний.

*признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.