Мосгорсуд разделил квартиру Бориса Грачевского между четырьмя наследниками

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию наследников создателя «Ералаша» Бориса Грачевского по поводу его московской квартиры и отменил решение Мещанского районного суда. В итоге имущество разделят в четырех равных долях.

Об итогах заседания сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Евгения Бранецкого - адвоката вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской.

«Апелляционный суд решение первого суда отменил, иск удовлетворил в полном объеме – признал права на квартиру за четырьмя наследниками в равных долях», - сообщил защитник.

Напомним, в суд обратились Белоцерковская, вторая жена Анна Грачевская и еще двое истцов. Они просили признать равные доли в квартире умершего. Ситуацию осложнял тот факт, что квартира приобреталась в браке Грачевского с Анной, между супругами был заключен брачный договор, квартира считалась индивидуальной собственностью Грачевского.

Ранее адвокат Тимур Харди допускал, что суд может отказать наследникам на основании истечения срока давности. С момента смерти Грачевского прошло более трех лет.