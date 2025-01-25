С момента смерти прошло более трех лет: смогут ли наследники Грачевского получить его квартиру

Екатерина Белоцерковская, вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, и другие наследники хотят добиться через суд признания своих прав на его квартиру. В Мещанском суде Москвы они получили отказ. В скором времени апелляцию должен будет рассмотреть Мосгорсуд. Сайт «Страсти» решил выяснить, смогут ли близкие покойного режиссера получить доли в его недвижимости, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

Ответчиками по иску выступает Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы. При чем Анна выступает и в роли истца, намереваясь тоже заполучить свою долю. С этим у женщины возникли проблемы. Грачевский купил квартиру, когда состоял с Анной в браке. Но тогда по брачному договору жилплощадь была признана индивидуальной собственностью режиссера.

После принятия наследства Анна обратилась в управление Росреестра по Москве с заявлением о внесении в ЕГРН изменений в отношении спорной квартиры, но получила отказ. Тогда бывшая супруга обратилась в суд. Вдова Грачевского и другие его наследники тоже вступили в борьбу за жилплощадь. Однако шансы у них у всех не так велики.