С момента смерти прошло более трех лет: смогут ли наследники Грачевского получить его квартиру
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Екатерина Белоцерковская, вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, и другие наследники хотят добиться через суд признания своих прав на его квартиру. В Мещанском суде Москвы они получили отказ. В скором времени апелляцию должен будет рассмотреть Мосгорсуд. Сайт «Страсти» решил выяснить, смогут ли близкие покойного режиссера получить доли в его недвижимости, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
Ответчиками по иску выступает Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы. При чем Анна выступает и в роли истца, намереваясь тоже заполучить свою долю. С этим у женщины возникли проблемы. Грачевский купил квартиру, когда состоял с Анной в браке. Но тогда по брачному договору жилплощадь была признана индивидуальной собственностью режиссера.
После принятия наследства Анна обратилась в управление Росреестра по Москве с заявлением о внесении в ЕГРН изменений в отношении спорной квартиры, но получила отказ. Тогда бывшая супруга обратилась в суд. Вдова Грачевского и другие его наследники тоже вступили в борьбу за жилплощадь. Однако шансы у них у всех не так велики.
Отметим, что российское законодательство допускает возможность пересмотра брачных контрактов и признания их недействительными, если на то есть соответствующие основания и они ставят в неблагоприятное положение одного из участников брака. Учитывая, что супруга режиссера Бориса Грачевского может иметь право на выделение доли в квартире, вполне вероятно, что при наличии хороших адвокатов брачный договор действительно может быть пересмотрен. В таких спорах все зависит от того, как эффективно сработает защита истца и получится ли у нее отстоять права и законные интересы заявителя. Но стоит учитывать, что со времени смерти Бориса Грачевского прошло уже более трех лет. Поэтому суд может и отказать в рассмотрении искового заявления на основании истечения срока давности по имущественным спорам.
Тимур Харди
адвокат
Ранее адвокат Сергей Жорин назвал судебное дело по завещанию Ширвиндта формальностью. Он прокомментировал разбирательство в беседе с сайтом "Страсти".