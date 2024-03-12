Мосгорсуд отказался исключать из списка иноагентов Галкина* и Слепакова*

Мосгорсуд отказался исключать из списка иноагентов Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и Слепакова** (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает aif.ru.

Стало известно, что Московский городской суд оставил в силе решения Замоскворецкого суда в отношении Максима Галкина*и Семена Слепакова**. Ранее их признали лицами, которые получают иностранную поддержку или находятся под «иностранным влиянием».

Артисты подали апелляцию в вышестоящий суд, однако судебное постановление оставили без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Кроме того, Замоскворецкий суд отказал в удовлетворении иска, поступившего от Яны Трояновой* (признана иноагентом на территории РФ). Она тоже просила снять с нее статус иностранного агента.

В мае 2023 года Слепаков**и Галкин* уже просили исключить их из перечня иноагентов, однако и тогда суд отказался удовлетворять их требования.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* обратился к Алле Пугачевой и дочери Лизе.

*признаны иностранными агентами на территории России.