Моргенштерну* предложили жилье в Мексике в обмен на работу садовником

Проживающая в Мексике психолог Вероника Степанова предложила помощь рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ). Скандальному артисту запретили въезд в ОАЭ, где он проживал после того, как покинул Россию в 2022 году.

45-летняя Вероника обратилась к рэперу через соцсети и показала третий этаж своего пентхауса в Мексике. Она выразила готовность предоставить жилье опальному музыканту, но с одним условием.

«Собственный гриль у тебя будет, Beatles — ты же музыкант. Можешь принимать джакузи. А это ночной камин, он такой красивый», — прокомментировала на видео в YouTube Степанова свое предложение.

При этом денег за проживание психолог с Моргенштерна* пообещала не брать, так как платой за гостеприимство станет необходимость трудиться садовником.

Также Степанова дала психологическую оценку артисту. Она отметила, что у Моргенштерна* немало отрицательных качеств.

«Гиперчувствительный мальчик, истероид, очень сложный, дерзкий, трусливый до безобразия. При какой-то более жесткой конфронтации навалит в штаны и сбежит», — приводит StarHit слова психолога.

Ранее мы писали, что власти ОАЭ запретили въезд в страну рэперу Моргенштерну*. Шоумена не раз штрафовали и предупреждали о возможных последствиях за курение, распитие алкоголя и нецензурную брань на концертах. Но Алишер* пошел на интервью к Ксении Собчак, где рассказал, как ловко обходил местные законы.

*Признан иностранным агентом на территории России