Курение, мат, алкоголь: за что рэпера Моргенштерна* выгнали из ОАЭ

Власти ОАЭ запретили въезд в страну рэперу Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ). Причиной этому стало вызывающее поведение артиста на сцене.

Шоумена не раз штрафовали правоохранители и предупреждали о возможных последствиях. Но Алишер* (настоящее имя звезды) пошел на интервью к Ксении Собчак, где рассказал, как обходил местные законы, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на источник, приближенный к правительству ОАЭ.

Когда музыкант приехал в страну, он соблюдал законы, но после начал выкладывать в своем блоге алкоголь, сигареты и т. д. При этом за концертами Алишера* следили власти из-за его статуса иноагента.

Одно из выступлений шоумена в 2023 году закончилось пьянкой прямо на площадке. Это увидели местные жители и персонал, которые затем пожаловались на музыканта.

Помимо этого, Моргенштерн* нарушал ковидные ограничения, курил во время выступления на сцене и матерился на концертах.

За все это шоумена привлекали к ответственности и просили быть скромнее, но он не послушался и пошел на интервью к Собчак, в котором рассказал, как обходил местные законы.

Напомним, ранее Ксения Собчак заявила, что в проблемах Моргенштерна* не виноваты ее интервью.

*(признан иноагентом на территории РФ)