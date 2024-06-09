Чувствовала себя ужом на сковородке: Мария Миногарова о жестких условиях на съемках реалити-шоу

Телеведущая Мария Миногарова пожаловалась на тяжелые съемки в шоу «Сокровища императора». Своими эмоциями девушка поделилась в беседе с Hello!.

Миногарова отмечает, что во время съемок проекта ей пришлось столкнуться не только с теми трудностями, которые были очевидны еще до участия, но и с некоторыми «подводными камнями».

«Это совершенно не мой стиль: ни жизни, ни настроения. Я боюсь соревнований, всю жизнь боялась участвовать в конкурсах, потому что с детства как-то сразу с этим не пошло», – призналась Мария Миногарова.

Модель подчеркнула, что съемки в шоу были для нее слишком сложными и жесткими. Девушка постоянно чувствовала себя не на своем месте и сравнила себя с «ужом на сковородке».

Именно поэтому Миногарова всегда отказывалась принимать участие в подобных реалити, включая шоу «Последний герой», «Звезды в Африке» и «Форт Боярд». Блогерша решилась на съемки в «Сокровищах императора» только из-за того, что ее молодой человек Никита Забелин отправился в тур по Китаю.

«В перерывах между своими выступлениями Никита приезжал ко мне на съемки, и я очень радовалась. Наверное, это было самое светлое из событий всего реалити, ну и, конечно же, ошеломительный финал», – заключила Мария.

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