Моргенштерн* спел песню группы «Кино» на своем концерте на Бали

Популярный рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) исполнил песню «Группа крови» группы «Кино» на своем концерте на Бали. Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Во время выступления музыкант и пел, и играл на гитаре. На сцену уехавший из РФ артист вышел в майке-алкоголичке и светлых шортах в полоску.

Многие интернет-пользователи положительно восприняли выступление рэпера, а также ряд читателей канала призвал «остановить травлю» Моргенштерна* в комментариях. Другие же выразили мнение, что музыкант плохо исполнил известную песню.

«Молодец Морген* — отличная песня»; «Хорош гнобить парня, тяжко ему там, и в нынешнем статусе»; «Песня не его — потому и отличная. А вот исполнение поганое», — написали юзеры под публикацией.

В начале января Моргенштерн* рассказал, что у него есть проблемы со спиртным, а также с психическим здоровьем. Артист признался, что 17 января отправится на лечение в реабилитационный центр.

Ранее блогер Айза-Лилуна Ай сообщила о желании Моргенштерна* вернуться в Россию.

*признан в РФ иноагентом