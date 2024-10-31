Моргенштерн* расстался с Лизой Василенко, которую называл настоящей любовью

Рэпер Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ) и блогерша Лиза Василенко расстались. Они отписались друг от друга в социальных сетях, но официальных комментариев пока не дали по этому поводу.

Поклонники пары заметили, то артист уже давно не появлялся на публике с Василенко. А недавно девушка и вовсе сообщила о переезде, не назвав причину. Раньше они жили вместе с Алишером* в Лондоне.

Отношения у рэпера и блогерши закрутились после его развода со школьной любовью Диларой. Моргенштерн* эмигрировал и стал вести здоровый образ жизни. Он делился, что именно Лиза так положительно на него повлияла. Более того, он называл девушку своей настоящей любовью, тем самым обесценивая чувства к бывшей жене.

Однако роман звезд все-таки не был идеальным. Они уже расставались, но потом вновь сошлись. Что произошло в этот раз — пока неизвестно. Общие фото из профилей рэпера и блогерши пропали, а никаких объяснений не последовало.

Напомним, что после развода с артистом его экс-супруга Дилара тоже довольно быстро нашла новую любовь. Сейчас она счастлива в отношениях со стримером Славой Бустером.

Ранее Моргенштерн* поднял ценник на корпоративы до 15 млн рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)