Моргенштерн* потребовал отобрать украинский флаг у зрителя на концерте в Испании

На концерте рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иностранным агентом на территории РФ) в Испании охрана забрала у зрителя украинский флаг. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Сотрудник службы безопасности на опубликованных в Сети кадрах забирает у слушателя сине-желтый флаг, после чего сминает его и уносит за кулисы. По предварительным данным, артист лично распорядился вынести украинскую символику из зала.

Отметим, что инцидент произошел после того, как Алишер* признал Израиль «новым домом». Сам музыкант на данный момент не прокомментировал ситуацию с флагом.

Ранее власти Литвы ограничили рэперу въезд в страну на 10 лет, пояснив, что он представляет угрозу национальной безопасности. В разговоре с сайтом «Страсти» юрист Сергей Жорин назвал причиной случившегося популярность Моргенштерна* у русских.

В последнее время артист свел многие татуировки, прошел лечение в рехабе, победил алкогольную зависимость и раскаялся в поступках прошлого. СМИ пишут, если знаменитость продолжит работать над собой, с него могут снять статус иноагента.

