«Популярен у русскоязычной аудитории»: почему Моргенштерну* закрыли въезд в Литву

Рэперу Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ) на 10 лет запретили въезд в Литву. Адвокат Сергей Жорин, который сотрудничал с артистом, прокомментировал эту новость в разговоре с сайтом «Страсти».

Как пояснил Жорин, неизвестно, что послужило истинной причиной запрета Моргенштерну* въезда в Литву. По словам адвоката, складывается впечатление, что власти страны пытаются ограничить все, связанное с Россией.

«Моргенштерн* по-прежнему популярен среди русскоязычной аудитории — возможно, именно это и стало одной из причин такого решения. Мне трудно понять, как артист может представлять угрозу безопасности целой страны, и с этой точки зрения запрет выглядит странно», — пояснил он.

Напомним, изначально рэпер собирался дать концерт в Вильнюсе, но это вызвало возмущение у мэра города. После этого власти Литвы запретили артисту въезд в страну на 10 лет. Нахождение рэпера в Литве якобы «может представлять угрозу национальной безопасности».

