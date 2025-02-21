Стоимость одного оборудования — 20 млн рублей: во сколько Моргенштерну* обойдется удаление татуировок с лица
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Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории России) решил начать новую главу в жизни. Молодой артист начал избавляться от татуировок на лице. Процесс удаления рисунков не только долгий по времени, но и обойдется артисту в приличную сумму. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявила московский и петербургский тату-мастер со стажем работы 10 лет Анастасия Азари.
Специалист рассказала, как проходит удаление тату и сколько бы эта процедура стоила в России. Так, по словам Анастасии, качество сведения и стоимость процедуры зависит от типа лазера.
Моргенштерн* не бедный артист, поэтому избавляется от рисунков, скорее всего, на пикосекундном лазере PicoShure, который является лучшим на рынке. Стоимость одной такой установки 20 миллионов рублей.
Цена на сведение складывается в большей степени из обрабатываемой площади. На глаз общая площадь его татуировок составляет примерно 10×10 см. Алишер проживает не в РФ, поэтому сложно сказать расценки зарубежных мастеров, но в лучших российских клиниках ему бы это обошлось примерно в 17 тысяч за один сеанс. Умножаем на 10 и узнаем, что ошибки прошлого обошлись бы ему в сумму порядка 170 тысяч рублей.
Анастасия Азари
Ранее Моргенштерн* рассказал о процессе удаления татуировок на лице. По его словам, это намного больнее, чем набивать их.
*признан иноагентом на территории России