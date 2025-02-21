Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории России) решил начать новую главу в жизни. Молодой артист начал избавляться от татуировок на лице. Процесс удаления рисунков не только долгий по времени, но и обойдется артисту в приличную сумму. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявила московский и петербургский тату-мастер со стажем работы 10 лет Анастасия Азари.

Специалист рассказала, как проходит удаление тату и сколько бы эта процедура стоила в России. Так, по словам Анастасии, качество сведения и стоимость процедуры зависит от типа лазера.

Моргенштерн* не бедный артист, поэтому избавляется от рисунков, скорее всего, на пикосекундном лазере PicoShure, который является лучшим на рынке. Стоимость одной такой установки 20 миллионов рублей.