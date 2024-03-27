Моргенштерн* ответил на предложение посетить зону СВО и пострелять

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории России) ответил на предложение ветерана специального подразделения WRusss посетить зону проведения Специальной военной операции. Артист опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.

Алишер выложил у себя ролик, в котором мужчина в военной форме предлагает ему приехать в зону боевых действий и пострелять. Также боец выступил с поддержкой артиста после критики и признания его иноагентом. Он назвал Моргенштерна* неплохим человеком. Ветерану понравилось, что рэпер «помогает детям».

Моргенштерн*, в свою очередь, ответил на предложение отказом. Артист написал, что не поддержит никакой из фронтов, а также выразил готовность постоять исключительно за людей, если придется.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн* отправил миллион рублей 15-летнему школьнику. Мальчик помог огромному количеству людей выбраться из горящего и обстреливаемого «Крокуса».

*признан иноагентом на территории России