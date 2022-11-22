Моргенштерн* ответил Бузовой на обвинения в предательстве

Кажется, в отечественном шоу-бизнесе намечается новый скандал. Вчера Ольга Бузова сообщила журналистам, что больше не слушает творчество тех, кто предал Родину. А после этого заявления певица уточнила, что речь идёт про Моргенштерна*. Узнав о высказывании телеведущей, рэпер решил прокомментировать ситуацию.

Как оказалось, мужчина находится в замешательстве. Он поделился, что ещё совсем недавно они виделись с обидчицей в аэропорту и мило обнимались. «Как я за пару месяцев предателем-то стал?» – возмутился артист.

Конец года полон на яркие события среди звёзд. Совсем недавно Маша из сериала «Воронины» сообщила о том, что находится на 6 месяце беременности, чем очень удивила поклонников. Подробности читайте в этой статье.