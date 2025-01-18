Моргенштерн* может потерять элитную недвижимость в Москве: известно, что случилось

Суд арестовал имущество уехавшего из России рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). По данным Telegram-канала Baza, такое решение принято в связи с уголовным делом о неисполнении обязанностей иностранного агента.

Как утверждает источник, под арестом находятся земельный участок и дом в деревне Леоново Истринского района Подмосковья, а также четыре нежилых помещения: одно из них находится там же в Леоново и еще три - в здании на Бакунинской улице в Москве.

Осенью 2024 года в отношении Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Как ранее сайту «Страсти» пояснил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы скандального рэпера, Алишер* не проставил плашки иноагента на посты, содержащие одно слово: «привет», «салют», «с праздником», которые заметил Роскомнадзор.

*Признан иностранным агентом на территории России